'Ouvi que era coisa da minha cabeça': ela vive com a 'doença do carrapato'

Beatriz durante exames e testes na sua caminhada pelo tratamento da Lyme Imagem: Divulgação/Alexandra Paz

Procurei um neurologista, fiz exames e nenhuma alteração. Ele perguntou se eu tinha tido alguma doença e falei do Lyme. E então ele disse: 'Você sabe que Lyme pode se tornar crônico? Que pode atingir o sistema neurológico?'. E eu respondi que não.

Ele me mandou artigos e falou sobre o tratamento prolongado. Foi quando voltei na infectologista que me atendia, e ela disse: 'não existe Lyme crônico. Nem existe Lyme no Brasil.'

Mas eu não aceitei a resposta. Pesquisei e encontrei outros pacientes com sintomas semelhantes e que nunca saíram do país.

Neste ano, que era 2015, fiz um tratamento de 28 dias com antibiótico intravenoso, corticoide, suplementos e probióticos. Estava com dificuldades motoras, dormência, mas me comprometi: 'Se eu aguentar esses 28 dias, vou correr uma meia maratona.'

Em outubro do mesmo ano, subi a escadaria do museu da Filadélfia, do filme Rocky Balboa, vestida como ele, ouvindo a música e chorando. Em novembro de 2015, completei minha primeira meia maratona. E, para mim, foi a maior vitória.