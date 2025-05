Na Europa, doador de esperma gerou 67 crianças e dez desenvolveram câncer

Pacientes com o gene já foram encontrados em oito países europeus: Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Espanha, Suécia e Reino Unido. A mutação não era conhecida quando a doação foi feita, mas 10 deles já foram diagnosticados com cânceres —entre eles tumores cerebrais e linfoma de Hodgkin.

Outras 13 crianças carregam o mesmo gene, apontaram exames, mas ainda não desenvolveram a doença. Elas precisarão passar por exames médicos frequentes devido ao risco e têm uma chance de 50% de passarem o gene para seus próprios filhos.

Ressonâncias magnéticas de corpo inteiro, do cérebro e das mamas, quando adultos, são parte do protocolo de rastreio. Ultrassonografias abdominais, além de exames clínicos por um especialista, são ainda parte da rotina descrita por Kasper como "estressante para quem carrega o gene". Em comunicado à imprensa, ela frisou que a vigilância permite a detecção precoce dos tumores e melhora as chances de sobrevivência de pacientes.

Doações precisam de limites

Especialistas enfatizaram na conferência que é preciso impor um número máximo de nascimentos ligados ao mesmo doador. Ao contrário do caso do neerlandês que teve que ser impedido por medida judicial de continuar a doar seu esperma após ter entre 500 e 600 bebês ligados ao seu material genético pelo mundo, o doador com a mutação ligada à Síndrome Li-Fraumeni fez apenas uma doação ao European Sperm Bank na Dinamarca.