Barriga já roncou? Entenda por que temos mais fome quando está frio

Já a fome emocional é psicológica, surge em momentos variados, está relacionada a algum acontecimento como estresse ou tédio e geralmente requer um alimento específico, na maioria das vezes aqueles ricos em açúcares ou gorduras, já que são mais saborosos.

Sabe-se que o estômago "ronca" quando está vazio. Isso produz a sensação de fome, que muda de pessoa para pessoa, porque é regulada por uma série de hormônios como a leptina e a grelina, uns estimulando a fome e outros inibindo-a. Isso tudo tem uma ação no sistema nervoso central. Por outro lado, há a vontade de comer algo gostoso, e isso se retrata exatamente pelo apetite hedônico, a sensação de se presentear ingerindo mais calorias, mesmo sem ter fome.

Não precisa optar por guloseimas o tempo todo

Comer é uma necessidade humana durante todas as estações do ano, mas é no inverno que a fome e a vontade caminham mais juntas, por isso é preciso atenção para não passar do ponto. A escolha e a seleção dos alimentos devem ser sempre cuidadosas. E, apesar de não existir uma regra para alimentos preferenciais no frio ou no calor, o que devemos fazer sempre é manter a qualidade da alimentação, consumindo verduras, legumes e fibras. E não deixar de lado carnes, proteínas e ovos, pois na quantidade adequada são saudáveis.

Se a vontade é de beber algo quentinho, sugere-se mais chás do que chocolate quente, ou optar por cacau 70%. Outra dica é adicionar maior variedade de vegetais e proteínas ao prato, comer vegetais assados ou cozidos para acompanhar os pratos e aumentar a qualidade nutricional das suas refeições.

Fontes: Luciane Osse, médica nutróloga; Mario Carra, médico endocrinologista; e Vera Lucia Morais Antonio de Salvo, nutricionista e pós-doutora em saúde coletiva nos temas Mindfulness e Mindful Eating - Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) - Departamento de Medicina Preventiva.