Anvisa suspende suplementos para controle da dor e sono; veja a lista

Suplemento alimentar líquido de melatonina -- indicado para regular o sono

Suplemento alimentar líquido de melatonina spray -- versão sublingual para indução rápida ao sono

Suplemento alimentar líquido de óleo de semente de abóbora -- associado à saúde da próstata

Suplemento alimentar líquido da marca Cúrcumais/AlwaysFit -- com alegações de alívio de dores articulares e ação anti-inflamatória

Suplemento alimentar em gotas de Metil-B9B12 -- vendido como suplemento para energia e foco mental

Segundo a Anvisa, os suplementos contêm ingredientes não avaliados para segurança de uso sublingual. Eles eram vendidos no site oficial da marca como auxiliares na regulação do sono, no controle da dor e em outras funções do organismo.

A agência explicou que a via sublingual tem metabolismo diferente do intestinal, para o qual foram definidos os limites de segurança. E afirmou que "os produtos não possuem segurança de uso da forma como estão sendo indicados" e que a medida visa "mitigar o risco sanitário que a população está exposta".

Consumidores que tiverem os suplementos em casa devem interromper o uso imediatamente. A Anvisa determinou o recolhimento dos produtos e orienta que eventuais denúncias sejam feitas pelo seu site oficial.

O que diz a empresa

A Always Fit informou que não foi formalmente notificada pela Anvisa e soube da decisão apenas após a publicação no Diário Oficial. A empresa declarou que, por iniciativa própria, suspendeu as versões dos produtos que faziam menção à via sublingual e iniciou processo de regularização voluntária.