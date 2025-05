Antes da menopausa: como a perimenopausa afeta as mulheres

Menos estrogênio faz com que as mulheres passem do biótipo ginecoide, no qual a gordura costuma se acumular ao redor do quadril e das nádegas, para o androide, quando há tendência de ganho de peso na região abdominal.

"Isso também aumenta o risco cardiovascular, pois a gordura abdominal favorece a produção de substâncias inflamatórias que podem desencadear infartos e derrames", alerta Helena Hachul de Campos, ginecologista.

4. Síndrome geniturinária da menopausa

Esse é o nome usado para se referir ao conjunto de sinais provocados pelas alterações no sistema urogenital em resposta à diminuição dos hormônios femininos. "Elas envolvem ardência, coceira, atrofia e secura vaginal, o que provoca desconforto durante as relações sexuais, e sintomas urinários, como bexiga hiperativa e incontinência urinária", cita Padovesi.

5. Alterações no sono