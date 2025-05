Renove-se: 6 posturas de ioga para aliviar o corpo e a mente após os 65

A postura mais simples — e uma das mais profundas. Excelente para quem busca conexão interior e um momento de silêncio restaurador.

Como praticar:

Sente-se no chão com as pernas cruzadas (como em posição de índio);

Mantenha os tornozelos à frente do corpo;

Coluna ereta, ombros relaxados, mãos nos joelhos;

Feche os olhos. Respire devagar e profundamente;