Lúcio trata queimadura em câmara hiperbárica; como funciona?

O ex-zagueiro da seleção brasileira Lúcio está em recuperação após sofrer queimaduras em 18% do corpo durante um acidente com lareira ecológica, no início de maio. Ele revelou nas redes sociais que está utilizando a câmara hiperbárica como parte do tratamento.

Como funciona a câmara hiperbárica?

O paciente respira oxigênio puro sob pressão aumentada. A câmara hiperbárica é um ambiente fechado, onde a pessoa permanece enquanto inala oxigênio a uma pressão superior à do ar normal.

Aumenta a concentração de oxigênio no sangue. Essa condição permite que o oxigênio atinja áreas do corpo com circulação comprometida, acelerando o processo de cura.