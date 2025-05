Achou cabelo ou inseto no prato? Veja se é seguro continuar comendo

Agora, se for um fio de cabelo, a resposta depende de alguns fatores. Se for seu, não há risco sanitário de alto nível —é possível remover e continuar a refeição, se preferir. Já se o cabelo não for seu (e, principalmente, se estiver parcialmente misturado à comida), é melhor considerar descartar ao menos a porção contaminada. O cabelo humano pode carregar sujidades, resíduos de produtos químicos capilares ou microrganismos, o que representa certo risco.

Como evitar essas surpresas

Em casa, a higienização e o preparo dos alimentos deve ser feita com bastante cuidado, de preferência com quem está manipulando os ingredientes sem acessórios nas mãos e no rosto, de avental e cabelos presos. Panelas, tábuas de corte, talheres, panos e esponjas devem ser mantidos sempre limpos e em boas condições de uso. Se estiverem danificados ou se desfazendo, descarte-os.

Outro ponto importante é o armazenamento: respeite os prazos de validade e guarde os alimentos em locais limpos, secos e com temperatura apropriada. Evite consumir produtos com embalagens mal vedadas, sem lacre, estufadas ou amassadas, pois indicam violação, deterioração e presença de agentes nocivos que podem colocar em risco a saúde.

Agora, fora de casa, o cuidado deve ser redobrado, principalmente em locais movimentados, onde falhas podem ocorrer com mais facilidade. Avalie o ambiente como um todo: a limpeza das mesas, o estado dos utensílios e a apresentação dos funcionários. Dê preferência a estabelecimentos de confiança e desconfie de alimentos com cheiro, sabor ou aparência estranha, ainda mais estando pegajoso e/ou com espuma. Na dúvida, o mais seguro é não arriscar e não comer.

Quando procurar um médico

Se você ingerir acidentalmente objetos cortantes ou duros, como pedaços de vidro, metal ou ossos afiados, pois há risco de lesões internas graves;