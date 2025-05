Divórcio do sono: marido dormiu dez anos separado de Keza pois ela roncava

Imagem: Acervo pessoal

Segundo George do Lago Pinheiro, membro titular da Academia Brasileira do Sono e médico assistente do Laboratório do Sono do Instituto do Coração da USP (Universidade de São Paulo), o sono ruim traz riscos à saúde a curto e a longo prazo: "Dormir mal é fator de risco para doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial sistêmica e arritmias, doenças metabólicas, como obesidade e alteração da glicemia, redução da libido, maior risco de ansiedade ou depressão, além de uma interface com doenças neurológicas como demência. Ter um sono restaurador é essencial para a saúde e é um dos pilares para a construção de uma vida longeva."

Em buscas de novas estratégias, Keza experimentou usar um anel anti-ronco e dormir com o ventilador de teto ligado próximo ao seu rosto, o que a ajudava a respirar melhor e roncar menos. Mesmo assim, Ronaldo continuava despertando e se levantava no meio da noite.

"A solução drástica foi dormir em quartos separados de forma definitiva —até colocava um rolinho protetor na porta para abafar o barulho que minha esposa fazia. Só assim conseguia dormir a noite toda", lembra o marido.

Como lidar com o divórcio do sono

De acordo com a psicóloga Larissa Fonseca o "divórcio no sono" pode ser uma solução para minimizar o impacto imediato, mas a estratégia pode comprometer a intimidade e harmonia. "É essencial evitar o distanciamento afetivo e fortalecer a relação enquanto estão acordados, priorizando a comunicação, a expressão de afeto e a satisfação sexual", comenta.