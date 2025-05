Como identificar uma pessoa 'má' e se blindar dela antes que seja tarde

O sociopata costuma ser impulsivo, desorganizado e reativo; já o psicopata é calculista, frio, estratégico e, muitas vezes, encantador. Ambos têm em comum a dificuldade, ou incapacidade, de sentir culpa e remorso.

Sinais para prestar atenção:

Pessoas com traços antissociais não conseguem se colocar no lugar do outro. Não demonstram compaixão nem remorso, mesmo quando machucam alguém — às vezes, parecem até se divertir com isso;

Elas usam as emoções alheias como ferramentas. São mestres em distorcer fatos, criar narrativas falsas e fazer você duvidar da própria memória;

Mente com naturalidade, mesmo quando não há vantagem clara. O problema não é só o conteúdo, é a frieza com que a mentira é contada;

Muitas pessoas com traços psicopáticos são charmosas e sedutoras, sabem exatamente o que dizer para agradar e conquistar a confiança alheia. Até que a máscara cai;