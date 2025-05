Quando aposentar um tênis de corrida? Existe quilometragem máxima?

Porém, só isso não basta. "É muito difícil você saber apenas olhando para o tênis, pelo formato dele, se está na hora de trocar", destaca Tania Szejnfeld Mann, ortopedista e traumatologista especializada em tornozelo, pé e doenças do osso. "Pelo formato e pela posição da corrida, quando o pé chega no chão, o desgaste naturalmente acontece na parte de fora do pé e no solado, porque é como o pé chega no chão", explica. Mas isso não indica, necessariamente, que o tênis já perdeu a capacidade de absorver impactos.

Imagem: Getty Images

Lobo ensina que, além de observar o desgaste e ter noção da média de quilômetros rodados com o calçado, avaliar o conforto é um ponto importante. "Se o tênis que antes era macio começa a parecer 'seco' ou duro, é sinal de que a entressola perdeu sua capacidade de amortecimento", fala.

Além disso, ele recomenda observar se começaram a aparecer calosidades no pé e dores incomuns, principalmente no pé, tornozelo, joelho e quadril, que podem indicar que o tênis não está mais absorvendo bem o impacto.

Rotação de tênis: o segredo para fazer seus pares durarem mais

Segundo os especialistas, uma excelente estratégia para corredores que treinam com frequência é alternar entre dois ou mais pares de tênis. Essa rotação ajuda a: