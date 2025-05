6 conselhos de nutricionistas para você comer melhor

Separe os alimentos que demandam mais tempo para ficar prontos, como o feijão, por porções individuais, deixe no congelador e tire conforme a necessidade.

Faça o mesmo com vegetais como brócolis, couve-flor e vagem, mas utilize a técnica do branqueamento —dois minutos na água fervente e em seguida coloque na água com gelo. Além disso, também é possível comprar vegetais e frutas já higienizadas e cortadas. No freezer, identifique os congelados com nome e data do congelamento, usando sempre o mais antigo primeiro.

Para quem não gosta de congelar, é possível deixar os vegetais cozidos prontos na geladeira. De forma geral, deixar os alimentos cortados e congelados facilita na hora de preparar refeições completas ao longo da semana.

Imagem: Thinkstock

5. "Vario e experimento novos alimentos"

Diversificar os alimentos aumenta a chance de apresentar todos os nutrientes para o organismo. Isso permite explorar novos sabores e evita enjoar de outros. Tente não comprar tudo igual todas as vezes que for ao mercado. Quando for à feira, por exemplo, procure experimentar novos alimentos.