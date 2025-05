Visceral: a gordura que você não vê e é justamente a mais perigosa

Doenças cardiovasculares

Diabetes tipo 2

Síndrome metabólica

Doenças hepáticas

Certos tipos de câncer

A gordura visceral produz mais radicais livres, que são substâncias inflamatórias, diretamente na veia porta, que leva o sangue ao fígado, influenciando negativamente no nosso corpo.

A veia porta está localizada na região abdominal, sendo formada pela união de várias veias do trato gastrointestinal, estendendo-se até o fígado, onde se ramifica em pequenos vasos sanguíneos. É uma importante via de circulação sanguínea, transportando sangue rico em nutrientes e produtos da digestão do trato gastrointestinal para o fígado, onde esses nutrientes são processados e metabolizados.

Como evitar o excesso de gordura visceral?

O processo para evitar o acúmulo de gordura visceral ou reduzi-la envolve basicamente perder peso. Passa pela adoção de uma vida mais saudável, evitando comidas ultraprocessadas e praticando atividades físicas.

Além disso, o estresse é outro fator que pode favorecer o acúmulo de gordura visceral. O estresse produz radicais livres e, se você não tem uma dieta antioxidante, vai formar mais gordura no seu corpo.