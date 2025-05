Receitas de 'tadalafila caseira' viralizam; médicos alertam para riscos

Não existe uma versão natural desse medicamento, alerta médico. "'Tadalafila natural' não existe. Não há comprovação científica de que alimentos ou substâncias possam ter a mesma eficácia e o mesmo mecanismo de ação desse remédio," afirma o urologista Itamar Magalhães Gonçalves, diretor-executivo de Medicina da Afya.

Arie Carneiro, urologista do Hospital Israelita Albert Einstein, diz que misturas caseiras não são recomendadas aos pacientes. No entanto, no caso de um chá ou fitoterápico, o efeito placebo pode contribuir. "Sabemos que muitas causas da disfunção erétil são de origem psicogênica. Então, às vezes, só o fato de o paciente tomar algo já o faz se sentir melhor," explica.

O risco dos produtos "naturais" está na dosagem. Não é porque uma substância é considerada natural que ela é segura para o consumo —especialmente quando utilizada sem orientação médica ou combinada com outros fármacos. "Por não haver comprovação científica, a dose ideal não é conhecida, e os efeitos colaterais, muitas vezes, são mal documentados," alerta Gonçalves.

Misturas caseiras podem causar diversos efeitos adversos. Quem as consome pode sofrer com insônia, nervosismo, dor de cabeça, interferência com anticoagulantes (no caso do uso de ginseng), náusea, dor abdominal, pressão baixa, arritmias (no caso da L-arginina) e alterações hormonais (no caso do tribulus terrestris).

Como age o remédio?

Para entender como o medicamento age no corpo, é preciso entender a ereção peniana: ela decorre de um processo neurovascular que se inicia por meio do estímulo sexual e promove a liberação do óxido nítrico nas artérias existentes nos corpos cavernosos do pênis.