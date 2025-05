O que é insuficiência renal crônica, doença de Benedito Ruy Barbosa

Causa diversos problemas de saúde ao paciente. Entre as principais complicações que podem surgir a partir da doença estão anemia, acidose metabólica, desnutrição e alteração do metabolismo de cálcio e fósforo.

Redução da capacidade renal também aumenta risco de problemas cardíacos. Doenças cardiovasculares, AVC e infarto representam as principais causas de mortes no Brasil. Quando o indivíduo tem problemas renais, o percentual de complicações aumenta significativamente. No Brasil, 80% daqueles que fazem diálise têm diabetes, hipertensão ou os dois, que são os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares.

Há múltiplas causas e fatores de risco. Hipertensão, diabetes, pressão alta e obesidade, por exemplo, são fatores de risco e exigem atenção e exames periódicos de quem convive com alguma dessas condições.

Evolução costuma ser silenciosa, com os sintomas aparecendo tardiamente. Cansaço, problemas de concentração, pouco apetite, cãibras musculares à noite, pés e tornozelos inchados, inchaço ao redor dos olhos (especialmente pela manhã), pele seca e com coceira, necessidade de urinar com mais frequência (especialmente à noite) podem ser sinais de problemas renais.

Problema pode aparecer em qualquer idade, mas envelhecimento também é fator de risco. Após os 35, é comum apresentar ao menos 1% de perda da função renal.

Exames preventivos são essenciais. Exames simples, como a taxa de ureia e creatinina no sangue — toxinas eliminadas somente pelos rins — e a coleta de urina tipo um, que detecta a excreção de glicose, proteínas e nitritos, são primordiais para indicar problemas renais.