Hidratação com hora marcada: um plano inteligente para beber mais água

Manhã bem hidratada --e disposta

Imagem: canva

Acordou? Antes do café da manhã, dois copos de água já fazem um belo serviço: reativam o metabolismo, ajudam a eliminar toxinas da noite e dão um empurrãozinho no intestino.

Se o dia começa com treino, redobre a atenção: cerca de 200 ml a cada 20 minutos de atividade física ajuda a manter o corpo equilibrado, principalmente nos treinos longos ou intensos. Isso vale para musculação, pedaladas, caminhadas e até ioga.

E cuidado com os ladrões invisíveis da hidratação, como o ar-condicionado do carro ou do escritório, que resseca sem dó. Por isso, leve uma garrafa sempre com você — ou beba antes de sair, com pelo menos uma hora de antecedência.