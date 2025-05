Efeito sanfona: entenda por que acontece, quais os perigos e como evitar

Muita gente pensa que engordar é só culpa de má alimentação ou falta de exercício, mas existem várias causas, como genética, saúde mental, ambiente e o próprio funcionamento do corpo.

Quando a pessoa emagrece, o corpo entende que perdeu energia (gordura) e começa a reagir como se estivesse em risco. Ele ativa mecanismos para tentar recuperar o peso perdido, como aumento da fome e redução da taxa metabólica basal (as calorias que nosso corpo gasta para realizar funções básicas).

O problema é que muitas vezes, com a perda de peso, as pessoas reduzem os cuidados com os hábitos que adotaram para emagrecer. Como o corpo está nesse "modo" de poupar energia para engordar, a tendência é que os dígitos na balança comecem a subir facilmente —e isso pode acontecer até mesmo quando o paciente mantém a mesma dieta que o fez emagrecer, pois o organismo está gastando menos calorias.

Alcançado o peso, não dá para relaxar e voltar a velhos hábitos ruins. O resultado na balança só será mantido se o estilo de vida saudável for algo estabelecido para o resto da vida.

Prejuízos do vai e vem