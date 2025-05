'Notei que eu fedia': as dicas de 5 famosos para conseguir parar de fumar

Juliana Paes, 46

Imagem: Rogério Fidalgo / AGNEWS

Durante a pandemia, a atriz contou que ia parar de fumar por estar no grupo de risco por ter asma. "Mesmo tendo asma, eu fumava cigarro de tabaco, com sedinha orgânica. Mas eu pensei, 'essa quarentena tem de me servir de alguma coisa. Disse que pararia de fumar essa porcaria de uma vez", disse Juliana durante uma live do Instagram com Fábio Porchat.

Guilherme Fontes, 58

Imagem: Reprodução/Instagram

O ator decidiu parar de fumar depois de ficar doente algumas vezes e, consequentemente, ser obrigado a evitar o cigarro — até que ele acabou se livrando do hábito. "Todas as vezes em que conseguia parar, o motivo era sempre o mesmo: estava 100% intoxicado e doente. Caía doente de cama, entupido de secreção, gripado e assim era obrigado a parar de fumar. É assim que me livrei. Amém", disse, pelo Instagram.