Bicicleta ergométrica, esteira ou elíptico? Veja o que é melhor para você

Se a ideia é queimar calorias, melhorar o fôlego e ganhar resistência, esteira, bicicleta ergométrica e elíptico (ou transport) são ótimas opções. Esses três aparelhos são queridinhos de quem pratica exercícios aeróbicos e busca emagrecer, mas eles têm benefícios diferentes e desafios próprios, por isso é importante conhecer as vantagens e desvantagens de cada um antes de escolher.

1. Esteira

A esteira tem um amortecimento um pouco maior do que pisos como asfalto e concreto. Isso pode ajudar quem faz muitos treinos na semana e precisa poupar as articulações do impacto. No entanto, esse mesmo impacto pode ser negativo para quem está com sobrepeso ou já sofreu lesão na coluna, no quadril, nos joelhos e nos tornozelos, pois sobrecarrega as articulações.

O treino na esteira exige alguns cuidados. O primeiro deles é não ficar muito longe da barra de apoio. É importante ela estar acessível caso você perca o equilíbrio ou se sinta mal. Quem não está acostumado a usar o aparelho pode até fazer o exercício com as mãos na barra para ter mais segurança, só não se apoie sobre ela. Isso pode projetar o corpo para a frente e forçar a coluna e panturrilhas.