Ex-Globo tirou 20% do pulmão por câncer; como funciona cirurgia?

Ex-apresentador da TV Globo, Jonas Almeida, 45, contou que retirou 20% do pulmão após receber diagnóstico de câncer. Doença só foi descoberta depois de uma pneumonia, sem sintomas anteriores.

É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece. Eu estou com câncer no pulmão. Tiro um pedacinho do pulmão, 20%. Sai ele, junto com uns linfonodos que estão ali que parece que estão infectados. Depois, farei quimioterapia também. Jonas Almeida em vídeo no Instagram

Como funciona cirurgia?

Tratamento vai depender do tamanho, localização e extensão dos tumores. As terapias podem ser prescritas isoladamente ou em combinação: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo e imunoterapia.