Adultos com TDAH podem ter menor expectativa de vida, diz estudo

Pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) podem ter uma expectativa de vida significativamente menor em comparação àquelas sem a condição. De acordo com um estudo publicado no início de 2025 no The British Journal of Psychiatry, homens com TDAH vivem, em média, 6,78 anos a menos que os homens sem o diagnóstico. No caso das mulheres, a diferença é ainda maior: 8,64 anos a menos de vida.

O trabalho, realizado por pesquisadores da Inglaterra, é o primeiro a usar dados de mortalidade para estimar a média de anos de vida perdidos por quem vive com o transtorno. A pesquisa analisou registros médicos de mais de 9,5 milhões de pessoas atendidas por 792 clínicas de atenção primária do Reino Unido entre 2000 e 2019. Desse total, cerca de 30 mil adultos (0,32% da amostra) tinham um diagnóstico formal de TDAH. Os pesquisadores compararam esses dados com um grupo controle de 300 mil pessoas.

Os resultados confirmaram a expectativa de vida menor, sendo que a mortalidade foi quase duas vezes maior entre adultos com o transtorno em relação ao grupo controle. Entre os participantes do sexo masculino com diagnóstico de TDAH, 193 de 23.377 (0,83%) morreram, em comparação com 1.219 de 233.770 (0,52%) dos homens do grupo controle. Entre as mulheres com diagnóstico de TDAH, 148 de 6.662 (2,22%) morreram, em comparação com 902 de 66.620 (1,35%) sem a condição. As taxas de mortalidade aumentaram exponencialmente com a idade.