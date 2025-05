'Barriga aberta sem sangue': cirurgias reais são diferentes das de séries

Robô ou videogame?

Robô usado em cirurgias no Hospital 9 de Julho Imagem: Divulgação

Minha primeira parada foi na sala de treinamento para cirurgias robóticas. O urologista Rafael Coelho é especialista na área. Ele já realizou mais de seis mil procedimentos e é referência dentro do hospital. Além de atender pacientes, ministra cursos para médicos do mundo todo sobre como operar a máquina.

O robô em questão é uma estrutura enorme. Parte dele fica com o paciente, na mesa de cirurgia. A outra parte é onde o médico comanda os controles com as mãos e pés, enquanto observa tudo por uma tela. A tecnologia é mais avançada do que a laparoscopia, por exemplo. Afinal, em vez de cabos com mobilidade limitada, as pinças robóticas têm movimentos de 360º e são extremamente precisas.

Coelho montou o equipamento e me explicou como usá-lo. Parecia muito simples. Tudo o que eu precisava fazer era uma sutura na barriga de um paciente fictício —o simulador se assemelha a um videogame. Além das pinças nas mãos, a máquina conta com pedais que controlam a imagem.

Com tranquilidade posso dizer: meu paciente não passa bem. Não consegui dar nem um ponto sequer usando o robô. A precisão é milimétrica e exige uma delicadeza que eu claramente não tenho. Mais furei a barriga no lugar errado do que acertei.