Marcas de café entram na lista de impróprias para consumo; como identificar

Para que um produto seja chamado legalmente de "café", ele deve ser composto exclusivamente por grãos de café torrados e moídos. Misturas com açaí, cevada ou outras plantas — apesar de comuns em prateleiras — não podem utilizar o nome "café" no Brasil.

Misturas podem conter toxinas. Algumas empresas alegam utilizar "polpa de café" nas fórmulas, mas trata-se de um resíduo do processo de produção. A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) disse para a coluna "Guia de Supermercado", de VivaBem, que "a polpa acaba misturada à casca do fruto. A casca, porém, é considerada uma impureza, assim como paus e outros detritos do cafeeiro, que não devem ultrapassar 1% da composição do pó de café de verdade. Como esse ingrediente não é regulamentado, não sabemos a quantidade de impurezas que ele contém".

Desconfie de preços muito baixos. Valores muito abaixo da média também podem indicar fraude. Enquanto marcas tradicionais custam em torno de R$ 30, produtos com misturas e ingredientes proibidos podem ser vendidos por menos da metade do preço, atraindo mais os consumidores que não têm conhecimento do problema.

Três marcas de café foram recolhidas pelo governo Imagem: Governo Federal/Divulgação

Com informação de reportagem de março de 2025.