Ex-Globo achou tumor após pneumonia; câncer de pulmão não tem sintoma?

A extensão retirada do pulmão depende do tamanho do câncer. "No procedimento, deve ser retirado todo o tumor e uma pequena parte do pulmão circundante para garantir que todo o tumor foi removido com margem de segurança", explica Ticila.

Nem toda retirada do câncer é igual. A especialista esclarece que é possível fazer uma cirurgia com o tórax aberto, a toracotomia, ou cirurgias assistidas por vídeo (videolaparoscopias) ou robóticas (com o auxílio de robô, como o nome sugere).

A técnica é decidida pelo médico dependendo do caso do paciente. "Em algumas situações, a cirurgia tem de ser aberta mesmo, mas sempre que possível a recomendação é que se faça de forma minimamente invasiva. Você tem menos dor e um retorno às suas atividades habituais mais precocemente do que quando se faz a cirurgia aberta", diz Jefferson.

Complicações podem acontecer em cerca de 30% das cirurgias, segundo o oncologista. Entre as mais comuns estão fístulas aéreas (escape de ar resultante de dificuldades de cicatrização), infecção, arritmia cardíaca e trombose. Portanto, boa alimentação e fisioterapia respiratória são fundamentais para melhorar a função pulmonar e prevenir complicações.

Jonas anunciou que fará quimioterapia em seguida. Ela é indicada tanto para complementar a cirurgia (como no caso do apresentador), como em quadros mais avançados em que o paciente já não é mais candidato ao procedimento cirúrgico. "Em alguns casos selecionados, pode ser indicada uma quimioterapia antes da cirurgia", aponta ainda Ticila. Ela serve para reduzir o tumor —e consequentemente a porção do órgão que será retirada, além de destruir células cancerígenas que possam ter se espalhado—, aumentando as chances de sucesso da cirurgia e do tratamento como um todo. "É necessária uma avaliação do especialista para indicar o melhor tratamento."

*Com informações de matérias publicadas em 15/12/2023 e 21/05/2025.