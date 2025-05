Billy Joel é diagnosticado com 'hidrocefalia de idoso'; entenda doença

Sinais da doença aparecem lentamente, mas são progressivos. Os sintomas mais clássicos são: instabilidade para caminhar, perda progressiva da memória e das funções cognitivas e dificuldade para reter urina.

Diagnóstico pode levar até três anos. Isso ocorre pela confusão entre os sintomas da doença. Além disso, é raro o especialista para o caso — neurocirurgião ou neurologista — ser o primeiro consultado. Exames como a tomografia computadorizada do crânio e a ressonância magnética do encéfalo são importantes para obter uma imagem detalhada do cérebro.

Tap-Test é exame considerado padrão-ouro para a confirmação do diagnóstico. Procedimento consiste na punção lombar para retirada do excesso de líquido encefalorraquidiano que circula pelo sistema nervoso central. Exame também é utilizado para selecionar os pacientes que se beneficiarão com o tratamento cirúrgico.

Nem sempre é possível determinar o que causa a doença. É difícil entender a causa primária da doença. No entanto, as causas secundárias podem ser congênitas (má formação da coluna vertebral ou do Sistema Nervoso Central e prematuridade, por exemplo) ou adquiridas (lesões traumáticas ou tumores no cérebro, infecções como meningite bacteriana, caxumba, sangramentos cerebrais, AVC).

Existe tratamento para a doença. HPN pode ser totalmente revertida com a implantação de uma válvula no cérebro, que drena o líquido em excesso e faz o paciente recuperar todas as funcionalidades, muitas vezes logo após a cirurgia. Dados da literatura científica mostram que 75% dos pacientes submetidos à operação têm melhora significativa em até um ano.

* Com informações de reportagens publicadas em 17/09/2018 e 05/11/2018, do portal do Drauzio Varella.