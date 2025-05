Como sarampo é transmitido? Caso em show de Shakira gerou alerta nos EUA

O Departamento de Saúde de Nova Jersey, nos Estados Unidos, emitiu um alerta sobre uma possível exposição ao sarampo durante o show de Shakira no MetLife Stadium no dia 15 de maio.

Na nota publicada na terça-feira, o órgão pede que as pessoas fiquem atentas aos sintomas "deste vírus altamente contagioso", além de estar com a vacina tríplice viral SCR (sarampo, caxumba e rubéola) em dia. Até o momento, de acordo com departamento, não houve registro de mais nenhum caso ocorrido no dia do evento.

Como sarampo é transmitido?

Vírus é transmitido por meio do contato direto ou pelas vias aéreas. É uma doença altamente contagiosa: basta que a pessoa infectada respire, tussa ou mesmo espirre. A doença evolui de forma rápida e pode ter complicações graves, principalmente entre as crianças.