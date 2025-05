Romana Novais troca silicone após contratura e rippling; entenda cada termo

Romana Novais, 34, contou que desenvolveu complicações causadas pela antiga prótese mamária. Com uma foto publicada nos stories do Instagram, a médica explicou que precisou trocar o silicone. "Agora tenho 360 ml. Antes tinha 375 ml. Essa foto é da prótese antiga. Fiz cirurgia porque tive contratura e rippling (essas ondulações aparentes)", escreveu.

No final do texto, a esposa de Alok disse que queria um silicone menor, mas, para isso, teria de ficar com uma cicatriz maior. "Então preferi manter o mesmo tamanho e resolver só a dor e o rippling. Por ser atrás do músculo, aparenta ser menor. Fiquei feliz com o resultado."

Mas o que significa contratura e rippling?

Ambas as condições são possíveis consequências do uso da prótese mamária. A contratura ocorre quando a "cápsula" que é formada ao redor das próteses mamárias — o que é normal em qualquer "corpo estranho" no organismo, como forma de proteção — endurece e passa a "apertar" o material. Essa situação também pode acontecer com pinos inseridos em cirurgias ortopédicas. Situação é incômoda e costuma causar dor.