Protocolo para criar 'superbebê' com alto QI viraliza, e médicos rebatem

Para o feto, o "protocolo" pode causar malformações. Se a aplicação de substâncias for feita no primeiro trimestre, o bebê pode sofrer com isso, principalmente porque é neste período em que há o desenvolvimento do sistema nervoso central e de órgãos vitais.

O pré-natal deve seguir as diretrizes do Ministério da Saúde e da Febrasgo, com base em evidências científicas, segurança e responsabilidade profissional.

Nota do Cremesp

Grávidas podem tomar vitaminas específicas

Algumas gestantes podem necessitar de suplementações de vitaminas e minerais. Lilian explica que as mais recomendadas são a suplementação do ferro e a do ácido fólico. "Nem todas as mulheres precisam de uma suplementação de vitaminas, de aminoácidos, de minerais, a não ser esses que eu já citei", explica ela, que também é presidente da Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-Natal da Febrasgo.

A suplementação de forma injetável é ainda menos indicada. "Você diminui a parte da absorção que é feita pelo trato digestório e com isso uma dose elevada cai no sangue, passa pela placenta e atinge o bebê que está em formação", explica a médica.