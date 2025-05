Pescoço e ombros travados: como aliviar dores físicas causadas por estresse

Sofre com tensão nos ombros, dor na nuca, pescoço enrijecido? É o estresse dando as caras, pois ele não influencia só na mente. Essas regiões do corpo são alvos favoritos quando o sistema nervoso entra em modo de emergência.

Basta um gatilho: uma discussão, uma notícia ruim ou o excesso de trabalho. Rapidamente, áreas do cérebro como a amígdala, o hipotálamo e o sistema límbico são ativadas. A resposta vem em forma de dois mensageiros hormonais de peso: cortisol e adrenalina. Eles circulam pelo corpo para preparar a fuga ou o ataque, mesmo que o perigo seja só uma planilha no computador.

Esses hormônios aumentam a frequência cardíaca, aceleram a respiração e provocam contrações musculares, especialmente na cervical posterior, a parte de trás do pescoço. A tensão se espalha para os ombros, que endurecem, perdem mobilidade e acumulam dor.