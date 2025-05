Músculos maiores: quantos ovos comer por dia para ter proteína suficiente?

Segundo a diretriz brasileira de dislipidemia e prevenção da aterosclerose, assim como o consenso Associação Americana do Coração, o consumo de colesterol deve ser menor do que 300 mg por dia para pessoas sadias, o que menos de 100 g (cerca de duas unidades) de ovo já contém. Então é preciso cautela com o consumo do alimento.

Para pessoas saudáveis, sem doenças pré-existentes, o ideal é consumir um ovo por dia, ou seja, sete ovos por semana. Essa quantidade não aumenta o risco de doenças cardiovasculares ou o colesterol "ruim".

Mas a indicação de consumo é bastante individual. Há pessoas que consomem o ovo como única fonte de proteína e precisam ingerir mais o alimento. Por outro lado, quem já tem o colesterol alto deve limitar a quantidade para três ou cinco por semana. Por isso, é importante buscar ajuda de um profissional como nutricionista ou nutrólogo para receber as orientações adequadas.

"Vale lembrar que o que mais aumenta o LDL, conhecido por ser o colesterol 'ruim', é a gordura saturada, e não propriamente o colesterol presente nos alimentos. E o ovo é muito pobre nesse tipo de gordura em comparação com uma carne vermelha, por exemplo", explica Tatiana Pizzato Galdino, nutricionista clínica mestre pela PUCRS.

O ideal para alcançar a quantidade necessária de proteínas por dia, portanto, é variar as fontes do nutriente. Você pode comer, por exemplo, ovo e iogurte natural no café da manhã e lanches; e peixe, carne e frango no almoço e jantar, por exemplo. Outros alimentos que também contêm boas quantidades de proteínas e podem complementar são: aveia em flocos, queijos, leite, pasta de amendoim, feijão, lentilha e grão-de-bico.

*Com informações de reportagens publicadas em 21/09/2022 e 07/07/2020