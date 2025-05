Sebastião Salgado teve complicações da malária: o que a doença pode causar?

Conforme a infecção avança, o baço aumenta e a anemia se torna grave. A pessoa pode desenvolver icterícia (coloração amarelada na pele e nos olhos). Gestantes, crianças e pessoas infectadas pela primeira vez estão sujeitas a maior gravidade da doença.

Sem tratamento, pode ser fatal, porque os glóbulos vermelhos infectados se acumulam e levam à obstrução dos vasos sanguíneos, o que causa lesão de vários órgãos, especialmente do cérebro (malária cerebral), pulmões, rins e trato gastrointestinal.

Problemas respiratórios também podem surgir. O dano em vários órgãos pode causar queda na pressão arterial e o nível de açúcar (glicose) no sangue pode cair a ponto de trazer risco à vida em pessoas com grande número de parasitas no sangue.

Como é o tratamento?

Medicamentos antimaláricos são usados para tratar e prevenir a infecção. A escolha do remédio depende de fatores como a espécie do protozoário que infectou a pessoa, a idade e o peso do paciente, condições associadas, como gravidez e outros problemas de saúde, além da gravidade da doença. No Brasil, comprimidos são fornecidos gratuitamente em unidades do SUS.

Ainda não existe vacina contra a malária no Brasil. O imunizante disponível serve apenas para alguns países africanos com alta transmissão da doença por Plasmodium falciparum e é exclusiva para crianças pequenas. No ano passado, uma vacina brasileira desenvolvida na USP contra o tipo vivax teve patente solicitada. O imunizante tinha passado pela fase pré-clínica para avaliar qualidade, eficácia e segurança, com resultados promissores.