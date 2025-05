Isolamento, insônia: quais são os sintomas da ansiedade financeira?

Segundo a psicóloga, em um cenário ideal, também seria importante reservar 30% do salário para atividades de lazer. "Seria o mundo ideal para você ter saúde mental".

Esse não é, porém, o único caminho para evitar a ansiedade causada pelo dinheiro —ou pela falta dele. Especializada na prevenção e tratamento da dependência química, Ana conta que aconselha pais de crianças e adolescentes a usarem a criatividade para proporcionar aos filhos momentos de lazer que não envolvam gastos elevados.

"Eu digo para os pais: 'faça qualquer coisa que que você possa mostrar ao seu filho que você faz parte da vida dele e que vocês podem se divertir mesmo que a questão financeira seja difícil", diz a psicóloga. Andar em algum parque gratuito é um dos exemplos citados por ela.

"Nesse trabalho de prevenção que eu faço em relação às dependências, é importante mostrar que existe um prazer que não está única e exclusivamente na bebida, nas drogas, redes sociais ou jogos de apostas", acrescenta a especialista. "Traga a criatividade para evitar o adoecimento dos jovens".

