Ovo inteiro ou só a clara? O que cada parte do ovo traz para o corpo

"Hoje sabemos que consumir um ovo por dia é considerado seguro e saudável dentro de uma alimentação equilibrada e variada", garante a nutricionista Ana Cristina Pinesso Ribeiro.

Então, em vez de banir a gema do cardápio, o ideal é consumi-la com moderação, sobretudo em casos específicos. "Indivíduos com hipercolesterolemia familiar [condição genética que eleva muito o colesterol no sangue] ou que têm sensibilidade individual ao colesterol alimentar podem, sim, precisar de cuidados extras", comenta Lucas Alves Deienno. Nessas situações, é preciso seguir orientações personalizadas de um médico ou nutricionista.

E não é só o "quanto" se come, mas "como" se come. A forma de preparo pesa muito quando falamos de ovos. Fritá-los por imersão em óleo, por exemplo, adiciona uma quantidade desnecessária de gordura e pode comprometer a qualidade dos nutrientes. A dica da nutricionista Luana Leite é apostar em preparações simples e saudáveis: cozidos, mexidos com um fio de azeite, omeletes em fogo baixo, ou até pochê. Quanto menos agressivo o calor, maior a preservação dos nutrientes —e menor o risco à saúde.

No fim das contas, quem gosta de ovo pode comemorar: ele segue firme como um superalimento acessível, nutritivo e versátil. E, sim, a gema faz parte desse pacote.

Fontes: Ana Cristina Pinesso Ribeiro, nutricionista e professora do curso de nutrição da Universidade Unopar Anhanguera, de Londrina; Luana Leite, nutricionista e professora do curso de nutrição do Centro Universitário Unime, de Lauro de Freitas (BA); e Lucas Alves Deienno, nutricionista pela Unicid (Universidade Cidade de São Paulo) e da Clínica CliNutri (SP).