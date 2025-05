Faz bem para a imunidade e aumenta saciedade: veja benefícios do limão-rosa

A seguir, veja como o consumo do limão-rosa pode beneficiar a saúde.

1. Contém antioxidantes

A fruta contém vitamina C e flavonoides, nutrientes que desempenham um papel importante no combate aos radicais livres. Essas substâncias, quando se acumulam no organismo, podem danificar as células e contribuir para o desenvolvimento de inflamações, envelhecimento precoce e diversas doenças crônicas, como o câncer.

2. Reforça o sistema imunológico

O consumo regular de limão-rosa pode aumentar a imunidade devido ao alto teor de vitamina C, que é importante para o funcionamento do sistema imunológico, estimulando a produção de glóbulos brancos, que combatem infecções. Além disso, os flavonoides presentes na fruta também contribuem para a defesa do organismo, reduzindo a inflamação e protegendo as células.

3. Faz bem para a pele

A vitamina C é fundamental para a produção de colágeno, uma proteína que confere firmeza e elasticidade à pele. Além disso, protege a pele contra os danos provocados pelos raios UV, reduzindo os efeitos do envelhecimento precoce e evitando o aparecimento de manchas e rugas.