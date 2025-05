Dieta do corredor: o que comer para ter bom desempenho em treinos e provas

Podem ser ingeridas tanto no pré-treino —especialmente as mais ricas em carboidratos, como banana, uva, laranja— quanto ao longo do dia. Prefira sempre comer frutas in natura em vez do suco, pois elas contêm mais fibras.

Sementes

Sementes de girassol, abóbora, gergelim, linhaça e chia oferecem gorduras insaturadas, que ajudam a combater processos inflamatórios gerados nos músculos durante a corrida. As sementes também têm magnésio, mineral que participa do processo de contração e relaxamento muscular, auxiliando tanto no exercício quanto na recuperação pós-treino.

Quando consumir

Nas grandes refeições —você pode adicionar sementes em saladas, por exemplo— ou no lanche da tarde. Evite consumir antes da corrida, pois sementes são ricas em fibras, que podem estimular a vontade de ir ao banheiro.

Couve, brócolis e espinafre