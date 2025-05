Com doença rara, bebê recebe 1ª edição de genes personalizada da história

Quando você pesquisa no Google o que é CPS1, vê que é morte ou transplante de fígado. Nicole Muldoon, mãe do menino, em um vídeo do Hospital Infantil da Filadélfia

O pequeno foi submetido a diálise imediatamente, para retirar o acúmulo tóxico de amônia de seu corpo e estabilizar seu quadro. Enquanto isso, os médicos pesquisavam quais eram as melhores alternativas para tratar o bebê. O transplante poderia curá-lo, mas ele era muito novo e as chances de um doador compatível e de que ele sobrevivesse à cirurgia não eram boas.

KJ Muldoon, ainda dependente de diálise logo após o nascimento Imagem: Divulgação/Children's Hospital of Philadelphia

Foi então que a equipe médica propôs testar algo novo: uma terapia personalizada baseada no uso de "tesouras moleculares" (Crispr-Cas9), que já era estudada por especialistas do hospital e da Universidade da Pensilvânia há dois anos. A tecnologia revolucionária, premiada com o Nobel de Química em 2020, permite editar o genoma.

Nosso filho estava doente. Nós teríamos que fazer um transplante de fígado ou dar a ele este remédio que nunca foi dado a ninguém antes. Era uma escolha impossível, mas sentimos que este era o melhor cenário possível para uma vida que, àquela altura, não saberíamos se ele seria capaz de ter. Kyle Muldoon, pai de KJ

Os pais, mesmo sem entender totalmente a técnica utilizada pelos médicos, concordaram com o tratamento. "Meu maior medo em tudo isso era dar uma esperança falsa para a família, mas chegamos ao ponto em que pensamos que poderia haver um time clínico e um time de desenvolvimento de medicamentos que poderia fabricar uma droga para KJ", explicou a geneticista pediátrica Rebecca Ahrens-Nicklas, diretora do hospital, em comunicado.