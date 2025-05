Brasil tem 2,4 milhões de pessoas com autismo e 14 milhões com deficiência

Crianças e adolescentes somam mais diagnósticos. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas na faixa de 0 a 19 anos têm diagnóstico de TEA. São 2,1% no grupo de 0 e 4 anos de idade; 2,6% entre 5 e 9 anos; 1,9% entre 10 e 14 anos; e 1,3% entre 15 e 19 anos. Nas demais faixas etárias, os valores variam de 0,8% a 1%.

Meninos de 5 a 9 anos têm maior percentual de diagnóstico. Eles correspondem a 3,8% da população com TEA no país, o equivalente a 264 mil pessoas. Já as meninas da mesma faixa de idade são 1,3%, totalizando 86 mil crianças. O cenário é parecido no grupo de 0 a 4 anos, com prevalência de 2,9% entre os meninos e 1,2% entre as meninas.

Distribuição pelo país é similar, mas Sudeste se destaca. As regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste registraram 1,2% de pessoas com TEA cada, e a região Centro-Oeste tem 1,1%. Mas os números totais mostram maior prevalência no Sudeste, com mais de 1 milhão de pessoas. Entre os estados, Acre tem o maior percentual (1,6%, equivalente a 13 mil pessoas) e São Paulo tem a maior quantidade (548 mil). Os menores percentuais foram da Bahia e Tocantins, com 1% —respectivamente, 145 mil e quase 15 mil pessoas com autismo.

Raça ou cor

Percentual é maior entre pessoas que se declaram brancas. Elas representam 1,3% das pessoas com TEA, o equivalente a 1,1 milhão. A menor prevalência está entre pessoas indígenas, com 0,9% (11,4 mil). Embora o percentual de pessoas pretas e pardas com diagnóstico seja de 1,1% para cada grupo, os números totais mostram a diferença: 222 mil pessoas pretas e 1,1 milhão de pessoas pardas.