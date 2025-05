6 hábitos que revelam baixa inteligência emocional - e como evitá-los

Quem é emocionalmente inteligente entende que nem tudo gira em torno de si, sabe diferenciar um fato de um julgamento e consegue olhar para críticas como oportunidades de crescimento, não como ameaças à própria identidade.

5. Ignorar os sinais do corpo

A ansiedade encurta a respiração, a raiva acelera o batimento cardíaco, o medo gela a barriga. Mas pessoas com baixa inteligência emocional ignoram os sinais do corpo — ou nem sabem que eles existem.

Respirar de maneira consciente, fazer pausas, mover-se, praticar exercícios físicos, tudo isso ajuda a regular as emoções. O corpo é um radar emocional, e aprender a "escutá-lo" é uma estratégia prática para manter a sanidade emocional em dia.

6. Fugir da responsabilidade

Outro hábito típico de quem ainda não desenvolveu sua inteligência emocional é terceirizar a culpa. Se algo deu errado, a culpa é do chefe, do parceiro, do trânsito, do governo, do horóscopo.