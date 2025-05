Veja quais alimentos ajudam no bom funcionamento dos rins

Cálculo renal (ou pedra nos rins)

Doença renal crônica

A seguir, veja uma lista com dicas do que incluir no seu prato para cuidar melhor da saúde dos seus rins.

Coloque no prato

Imagem: iStock

Laranja, limão e melão. Essas frutas têm ácido cítrico, que ajuda a evitar a formação de cristais nos rins. Quem tem casos de pedra nos rins na família pode consumi-las como forma de prevenção. No caso do melão, duas fatias por dia já são suficientes para aproveitar os benefícios.