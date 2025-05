Conhece o vacuum abdominal? Exercício 'suga' barriga e fortalece o abdome

Não é mágica, é biomecânica. O vacuum abdominal, técnica em que você puxa a barriga para dentro o máximo que puder, vai muito além de um truque visual que tem viralizado nas redes sociais. Trata-se de um exercício que ativa os músculos mais profundos do abdome e oferece uma série de benefícios.

Seu nome faz muito sentido: "vacum" vem do latim vacuus, que significa "vazio". Assim como no vácuo espacial (onde não há matéria), o movimento cria uma sensação de vácuo interno ao contrair intensamente a musculatura abdominal, dando a impressão de que o centro do corpo foi completamente esvaziado.

Na prática, o vacuum é um exercício de contração isométrica, ou seja, um tipo de esforço em que o músculo é ativado sem se mover. "O alvo principal é o transverso do abdome, um músculo profundo que atua como uma cinta natural do tronco, sustentando a região abdominal", explica Ravelli Henrique de Souza, instrutor físico e coordenador do curso de educação física do centro universitário Unime, de Lauro de Freitas (BA).