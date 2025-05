Gripe aviária: mundo tem 20 vacinas licenciadas; Brasil não está na lista

Documentação está em "análise avançada", segundo Anvisa. O último pedido de informações foi feito pela Anvisa no dia 31 de janeiro deste ano e respondido pelo Butantan em fevereiro, de acordo com o órgão. "O estudo em questão possui uma característica bem específica. Ao contrário da maioria das vacinas até então desenvolvidas, como no caso das vacinas para a covid-19, por exemplo, para a realização dos estudos com a vacina para gripe aviária, felizmente, não há pacientes (pessoas doentes)", explicaram.

Isso não impedirá o desenvolvimento da vacina, mas essa circunstância impõe desafios e complexidade adicionais para a realização dos estudos e exige mais esforços e tempo para os especialistas avaliarem o desenvolvimento clínico, sobretudo para minimizar os riscos aos participantes dos estudos. Trecho da nota da Anvisa

E em outros países?

Há pelo menos 20 vacinas contra a gripe aviária licenciadas por órgãos regulatórios no mundo. Levantamento da revista científica The Lancet, publicado em abril deste ano, mostrou que há imunizantes aprovados nas Américas, como os Estados Unidos, Ásia (Japão, China e Coreia do Sul), Austrália e Europa.

No entanto, apenas a Finlândia implementou um programa de vacinação, de acordo com o estudo. Em 2024, o governo do país informou que comprou imunizantes contra gripe aviária H5N8. Ele foi desenvolvido pela farmacêutica CSL Seqirus, para combater o vírus da gripe aviária do subtipo H5.

Na época, o país anunciou vacinação para maiores de 18 anos com maior risco de infecção. Grupo inclui pessoas em contato com animais em fazendas de produção de peles, envolvidos em manuseio ou eliminação de aves doentes ou na limpeza de instalações, além de trabalhadores de laboratório que manuseiam o vírus da gripe aviária.