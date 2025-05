Roncar é sinal de perigo! Conheça as causas e os riscos para a saúde

Mas, para muita gente, roncar causa microdespertares que fragmentam o sono e impedem a progressão adequada pelas suas fases. "Isso resulta em cansaço durante o dia, perdas cognitivas, irritabilidade e menor produtividade", diz Leticia Soster, neurofisiologista clínica da polissonografia do Hospital Israelita Albert Einstein.

Os casos mais preocupantes são aqueles em que o ronco é sintoma de uma condição mais grave: a Síndrome da Apneia Hipopneia Obstrutiva do Sono, que atrapalha o descanso e traz sérios riscos à saúde. A apneia do sono é caracterizada por interrupções repetidas na respiração enquanto a pessoa dorme, pelo fechamento parcial ou total das vias aéreas. Quem sofre com esse problema costuma roncar alto e intercalar momentos de silêncio quando a respiração para. De acordo com um estudo do Hospital das Clínicas de São Paulo e do Centro de Distúrbios do Sono do Hospital Israelita Albert Einstein, o ronco está presente em 90 a 95% dos casos de apneia.

Imagem: Getty Images

Esse distúrbio interrompe o sono com frequência, impedindo seu aprofundamento e o repouso adequado. O resultado aparece no dia seguinte: sonolência excessiva, fadiga, alterações na memória e dificuldade de concentração, quedo no desempenho no trabalho e nos estudos, além de mudanças de humor que afetam as relações pessoais e de trabalho.

E as consequências não param por aí. Estudos apontam que noites mal dormidas aumentam o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, arritmias cardíacas e AVC, e também de distúrbios metabólicos, como diabetes tipo 2. Isso acontece porque a privação de sono altera o ciclo circadiano, que dita o ritmo e funcionamento do organismo. A falta de descanso também está associada à queda na imunidade (é quando adormecemos que esse sistema se fortalece), redução da libido, impotência sexual e até ao maior risco de demências na terceira idade.

Como saber se o ronco está afetando a qualidade de vida?

Renato Stefanini, do Hospital Sírio-Libanês, explica que não dá para diferenciar o ronco sem consequências daquele associado à apneia do sono somente observando. E, muitas vezes, quem ronca nem percebe o impacto — mas pode estar prejudicando seriamente o sono de quem dorme ao lado. Por isso, buscar ajuda é fundamental.