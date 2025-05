Quer um peitoral maior e definido? Veja 5 exercícios e dicas de hipertrofia

Para muita gente, o peitoral é uma das regiões mais difíceis de desenvolver. Mas, segundo especialistas em educação física e fisiologia do exercício, há uma combinação de técnicas, exercícios e estratégias de treino capazes de tirar esse grupo muscular do marasmo e colocá-lo para crescer.

Como extrair mais dos exercícios

Uma das táticas mais eficientes para hipertrofia é a chamada pré-exaustão. A ideia é simples: você começa o treino com um exercício isolado para o peitoral, como o peck deck, que "cansa" a musculatura antes dos exercícios compostos (como o supino). Resultado? Quando você for para o supino, seu peitoral já estará próximo da falha, fazendo com que ele trabalhe mais intensamente do que o tríceps ou os ombros — músculos auxiliares que geralmente "roubam a cena".

Outra dica é variar a intensidade com técnicas como a pirâmide decrescente, que começa com muitas repetições e pouca carga, e termina com poucas repetições e muito peso. Isso obriga o músculo a se adaptar a diferentes estímulos — e crescer.