Baqueteamento digital: homem descobre câncer de pulmão por detalhe em dedos

A rapidez no diagnóstico e no tratamento foi fundamental para salvar a vida de Gemmell. "Tive muita sorte por meu médico saber que o inchaço nos dedos era um sintoma de câncer de pulmão", declarou à Fundação Roy Castle, especializada no apoio a pacientes oncológicos.

Brian Gemmell descobriu um câncer no pulmão por conta de inchaço nos dedos Imagem: Reprodução/Royal Castle Foundation

Ele foi fenomenal e me encaminhou imediatamente para um raio-X. Não quis que eu esperasse por um especialista. Esse conhecimento salvou minha vida.

Brian Gemmell

Após a cirurgia, Gemmell se tornou um ativista na luta contra o câncer, oferecendo apoio a pacientes com o mesmo diagnóstico. Seu objetivo é dar esperança e mostrar que, mesmo o câncer de pulmão em estágio 3 — um dos mais avançados — pode ser tratado. Ele defende que essa doença não precisa ser uma sentença de morte.

As pessoas acham que câncer de pulmão é uma sentença de morte. Isso não é surpreendente, considerando as estatísticas atuais de sobrevivência. Mas não precisa ser assim. Eu sou a prova de que não precisa ser assim. Mas isso não vai acontecer por acaso. As pessoas certas precisam fazer isso acontecer

Brian Gemmell

Após sua recuperação, Gemmell retomou a carreira de personal trainer. Desta vez, com uma nova missão: ajudar pacientes oncológicos a manterem um estilo de vida ativo após um diagnóstico tão desafiador.