Dengue deixa sequelas? Elas podem durar quanto tempo?

Sequelas de dengue duram quanto?

É muito variável. Alguns podem enfrentar problemas permanentes, enquanto outros podem apresentar sintomas que tendem a melhorar com o passar do tempo.

Em suma, vai depender do tipo de dengue contraída, as áreas do corpo afetadas, a gravidade, a condição de saúde e a resposta imunológica individual.

A probabilidade de desenvolver a forma grave da doença, que pode resultar em sequelas permanentes, é maior em grupos de risco, que devem ter cuidado extra na prevenção da doença e, em caso de infecção, buscar logo assistência médica.

São eles: