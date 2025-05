Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, foi diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer da próstata, com metástase nos ossos. De acordo com o porta-voz dele, a última vez que Biden fez um exame de PSA (dosagem do antígeno prostático específico, em inglês), conhecido por rastrear a doença, foi em 2014, quando tinha 71 anos —atualmente, ele tem 82.

Como é exame e quem deve fazer?

Exame de PSA avalia a quantidade do antígeno prostático específico a partir da amostra de sangue. Na maioria dos homens, o nível de PSA costuma permanecer abaixo de 4 ng/numberamel. Se o nível esta entre 4 e 10, há uma chance em quatro de câncer. Alguns pacientes com nível normal de PSA podem ter um tumor maligno, que pode até ser mais agressivo, por isso esse exame não pode ser a única forma de diagnóstico.

Periodicidade do exame depende do paciente. De acordo com a SBU (Sociedade Brasileira de Urologia), frequência é bastante variável, podendo ser anual ou mesmo a cada quatro anos. Quem vai decidir é o urologista que acompanha a pessoa.