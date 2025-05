Sem chatice! 11 táticas para o treino em casa ser mais prazeroso

Imagem: iStock

Planeje a semana de treino com antecedência

Mais do que roteirizar o passo a passo para tirar do papel as metas estabelecidas, planejar a semana de treino com antecedência é uma forma de fazer com que a atividade física seja incorporada à sua rotina. Com horário e atividades definidas na agenda, o risco de você acabar deixando o aparelho aeróbico para mais tarde —e esquecer dele— é significativamente reduzido.

De acordo com os especialistas ouvidos pelo VivaBem, o ideal é que esse plano seja montado com ajuda profissional, a fim de que fatores específicos como massa corporal e histórico médico sejam levados em conta. Uma dica de ouro, principalmente para iniciantes, é sempre ter ao menos um dia de descanso entre um treino e outro, para permitir que o corpo se recupere adequadamente. Atletas mais experientes podem fazer exercícios em dias seguidos, desde que alternem treinos fortes e fracos.

Tenha um horário fixo para treinar

Ao ter um equipamento de exercício em casa, é muito comum pensar: "Quando sobrar um tempinho eu treino". Mas aí o dia vai passando, surgem obrigações, aprecem outras atividades mais interessantes que o exercício (brincar os filhos, maratonar sua série favorita, ver o jogo da série D do Campeonato Brasileiro etc.) e o treino fica para amanhã.