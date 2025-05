Qual é o melhor horário para tomar vitamina B12 e em quais situações?

Os níveis indicados

Segundo recomendações do Institute of Medicine, o consumo de vitamina B12 pelos adultos é de 2,4 microgramas por dia. Já as grávidas devem consumir 2,6 mcg e as lactantes, 2,8 mcg por dia. Nas crianças, esse valor diário varia de acordo com a idade:

De 0 a 6 meses de vida: 0,4 mcg

De 7 a 12 meses: 0,5 mcg

De 1 a 3 anos: 0,9 mcg

De 4 a 8 anos: 1,2 mcg

De 9 a 13 anos: 1,8 mcg

De 14 anos em diante: 2,4 mcg

É importante ressaltar que esses níveis devem ser atingidos pela alimentação. Apenas um médico ou nutricionista poderá indicar a suplementação.

*Com informações de reportagem publicada em 22/04/2022