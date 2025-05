Humanos podem pegar? Tem vacina? Tire suas dúvidas sobre a gripe aviária

O cancelamento das exportações acontece por precaução e protocolo.O Brasil é o maior exportador de frango do mundo, mas há um acordo entre os países que diz que as compras serão "suspensas imediatamente" em caso de gripe aviária.

O risco é de que seja transportada a carcaça que esteja contaminada com o vírus e contamine os plantéis comerciais daquele país. Não é o consumo humano que está com risco. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, em entrevista à Globonews na sexta-feira (16)

O que acontece com os animais infectados?

Para evitar a disseminação do vírus, os animais do local —com sintomas aparentes ou não— são sacrificados. No caso ocorrido do Rio Grande do Sul, por exemplo, das 17 mil aves que viviam na granja, 15.650 foram encontradas mortas, e outras 1.358 foram sacrificadas. Ainda como medida de segurança, foi realizado o isolamento de um raio de 10 quilômetros ao redor da granja. Já os ovos oriundos do estabelecimento no qual a doença foi detectada foram localizados em três estados e devidamente descartados.

Como se prevenir?

A população deve evitar tocar em animais mortos ou doentes e seguir as orientações sanitárias locais em caso de suspeita. Caso encontre alguma ave morta, seja na área rural ou urbana, não a manipule e acione as autoridades locais de meio ambiente, saúde ou agricultura, que devem seguir protocolos específicos para avaliação do caso.