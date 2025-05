Olheiras: quais são as causas, os tipos e como combatê-las

Os cremes são bem-vindos como complemento do tratamento em todos os casos, e alguns cuidados devem ser observados ao escolher esses produtos:

Escolha cremes com substâncias como vitamina C e K, cafeína, peptídeos, niacinamida, retinol, hidroquinona, arbutin, óleos de maracujá e girassol, além do ácido hialurônico, kójico, retinóico, tioglicólico ou glicólico.

Siga o protocolo personalizado prescrito pelo médico e aplique o creme diariamente, duas vezes ao dia.

Aplique antes de outros cosméticos na sua rotina de skincare, pois, do contrário, é possível que a fórmula indicada para o resto do rosto chegue às pálpebras e, como muitas vezes ela tem concentrações mais altas de ácidos, pode provocar irritações em volta dos olhos.

Fique atento ao material da embalagem para não machucar a pele das pálpebras, o que poderia pigmentar a região, tornando as olheiras ainda mais evidentes.

A pele das pálpebras é mais fina do que a do restante do corpo. Por isso, ela necessita de produtos próprios e a sua aplicação deve acontecer com os dedos, deslizando delicadamente de dentro para fora em cima e em baixo, sem fazer círculos em volta dos olhos.